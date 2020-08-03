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В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль

Сегодня ранним утром, 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог транспортного средства. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УРА-Информ.

В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль

Как рассказали сотрудники органов правопорядка, мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его.

"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину", - сообщили в полиции.

Стало известно, что правонарушителем оказался 39-летний житель Бориспольского района. Мотивы и обстоятельства инцидента все еще устанавливаются.

"Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - добавили правоохранители.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Как стало иизвестно ранее, в Харьковской области на железнодорожной станции "Граково" в городе Изюм сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина с боеприпасами, которые у него были при себе. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанному.


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