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Кличко требует открыть метро: даже назвал дату

Мер Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с требованием в конце мая открыть метрополитен в столице Украины.

Кличко требует открыть метро: даже назвал дату

Столичный глава хочет, чтобы Правительство позволило восстановить работу метро уже с 25 мая. Об этом Виталий Кличко заявил во время своего ежедневного брифинга 13 мая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая так как 22 – это пятница, а затем два выходных, разрешить восстановить работу метро в столице. Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы" – отметил Кличко.

При этом городской голова Киева добавил, что он будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в столице и надеется, что ситуация не будет ухудшаться.

Кличко также отметил, что метро должно работать в обычном режиме, а не по спецпропускам, как сейчас это работает с трамваями, троллейбусами и маршрутными такси в Киеве, из-за того, что это приведет к огромным толпам людей.

Ранее Кличко предупреждал, что в Киеве могут усилить карантин, если ситуация ухудшится.


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