12:59 11.05.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве могут усилить карантин: Кличко предупреждает киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице Украины.

В Киеве могут усилить карантин: Кличко предупреждает киевлян

Мер отметил, что за последние 24 часа именно в столице Украины было зафиксировано самое большое количество новых подтвержденных случаев по всей территории страны.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Виталий Кличко додавил, что больше всего случаев в столице зафиксировано на данный момент в Печерском районе. Там 382 подтвержденных случая COVID-19. В Дарницком районе столицы 321 позитивный тест на коронавирус.

"Ситуация на самом деле непростая. Особенно — накануне дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - отметил Кличко.

В общей сложности в столице Украины зафиксировано 1871 случай коронавирусной инфекции. Это второй показатель по стране. С начала эпидемии 31 пациент с COVID-19 умер. 138 человек уже успешно одолели болезнь.

Напомним, что по всей стране зафиксировано более 15 500 случаев COVID-19.


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