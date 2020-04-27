12:31 27.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата

Стала известна предварительная дата открытия метрополитена в столице Украины Киеве. Он был закрыт из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата

По данным источника из Офиса президента Украины метро в Киеве могут открыть 18 мая. Однако на первом этапе работы после возобновления метрополитен столицы будет работать не на полную. В тоже время на полную метро должно заработать в первых числах июня. Однако все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что Метро в Киеве частично запустят с 18 мая. Это уже обсуждали в ОП. В первых числах июня запустят полностью движение", - сообщается в телеграм канале.

Напомним, что метро в Киеве не работает с 17 марта. Тогда киевские власти приняли решение закрыть метрополитен из-за эпидемии коронавируса. На данный момент Киев занимает вторую строчку по регионам страны по количеству подтвержденных случав COVID-19. В столице 1220 подтвержденных случаев.

Напомним, что ранее стала известна дата возобновления междугородного сообщения.


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