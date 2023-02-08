Происшествия

Сейсмологи оценили степень угрозы от сдвига Аравийской плиты

Родион Власов

При землетрясении в Турции и Сирии произошёл сдвиг Аравийской тектонической плиты, в результате вся плита может стать сейсмоактивной.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил Еadaily.com, передает Ura-inform.

Учёные-сейсмологи прогнозируют, что такой мощный сдвиг тектонической плиты может привести к новым подземным толчкам. И неизвестно где может быть следующий подземный «удар» после турецкой трагедии.

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты. То есть перераспределения напряжений может привести к тому, что появятся новые землетрясения на довольно удаленных территориях»,-подчеркнули они.

Более того, такой сдвиг может запустить и множество других процессов. В одном конце мира может произойти сильнейшее землетрясение, а в 20 тысячах километров оттуда может проснуться древний вулкан.

Напомним, ранее сообщалось, землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: вся страна сдвинулась на три метра.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Шойгу сделал неоднозначное заявление об Украине: стало известно, что с ним не так

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу снова заговорил об Украинском государстве в весьма неординарном формате.

Родион Власов

Резников анонсировал много позитивных новостей для Украины: подробности

Алексей Резников во время совместной пресс-конференции в Military Media Center с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом анонсировал много позитивных для Украины новостей.

Родион Власов

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: вся страна сдвинулась на три метра

Невероятное геологическое событие произошло в Турции после смертоносного землетрясения.

Родион Власов

В Украине будет новый глава СБУ: Зеленский внес в Раду представление об одном человеке

Стало известно, что глава Украинского государства Владимир Зеленский решил внести на рассмотрение народным депутатам спецпредставление о новом главе Службы безопасности Украины.

Родион Власов

Невзоров спрогнозировал социальный взрыв в РФ: журналист нашел «интересный» признак

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации и сегодняшний представитель оппозиционных СМИ России Александр Невзоров заявил о том, что жители России уже демонстрируют некоторый символизм в своих действиях.

Родион Власов

Кадыров покинул территорию РФ: источник раскрыл, где заметили главу Чечни

Скандально известный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше недели не появлялся в публичном пространстве, но недавно СМИ выяснили, что же произошло.

Recent Post

Top Category