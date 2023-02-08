Сейсмологи оценили степень угрозы от сдвига Аравийской плиты

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Об этой информации сообщил Еadaily.com, передает Ura-inform.

Учёные-сейсмологи прогнозируют, что такой мощный сдвиг тектонической плиты может привести к новым подземным толчкам. И неизвестно где может быть следующий подземный «удар» после турецкой трагедии.

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты. То есть перераспределения напряжений может привести к тому, что появятся новые землетрясения на довольно удаленных территориях»,-подчеркнули они.

Более того, такой сдвиг может запустить и множество других процессов. В одном конце мира может произойти сильнейшее землетрясение, а в 20 тысячах километров оттуда может проснуться древний вулкан.

Напомним, ранее сообщалось, землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: вся страна сдвинулась на три метра.