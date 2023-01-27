Данилов о происходящем в РФ: вопрос Путина в России почти закрыт

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

По его словам, члены команды российского президента Владимира Путина уже начали осознавать, что РФ проигрывает войну. Как утверждает секретарь СНБО, в России начали происходить события, указывающие на то, что российский диктатор обречен на поражение.

Более того, как отметил секретарь СНБО, в России уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

«Люди, находящиеся в ближайшем окружении Путина, все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины… Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина», – сообщил Данилов.

Чиновник отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не стал раскрывать деталей.

Напомним, ранее сообщалось, экс-премьер РФ сказал, когда Путина устранят: Касьянов сказал, как в этом «поможет» Украина.



