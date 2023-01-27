Политика

Данилов о происходящем в РФ: вопрос Путина в России почти закрыт

Родион Власов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в России продолжается паника на фоне предоставления ВСУ большого количества оружия от международных партнеров.

Время чтения: 46 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

По его словам, члены команды российского президента Владимира Путина уже начали осознавать, что РФ проигрывает войну. Как утверждает секретарь СНБО, в России начали происходить события, указывающие на то, что российский диктатор обречен на поражение.

Более того, как отметил секретарь СНБО, в России уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

«Люди, находящиеся в ближайшем окружении Путина, все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины… Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина», – сообщил Данилов.

Чиновник отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не стал раскрывать деталей.

Напомним, ранее сообщалось, экс-премьер РФ сказал, когда Путина устранят: Касьянов сказал, как в этом «поможет» Украина.


Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Важная печать вскрыта – Арестович рассказал, как теперь изменятся военные действия

Бывший помощник главы Украины Алексей Арестович заговорил о том, какие настроения могут скоро появиться у ВСУ на фоне поставок вооружения.

Родион Власов

У США новое требование к Зеленскому по войне: стало известно, куда будут наступать ВСУ

Источник с Банковой рассказал о том, что Соединенные Штаты выразили снова ноту требования по отношению к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Родион Власов

У США новые опасения насчет РФ: СМИ рассказали, какие заявления насторожили Вашингтон

Средства массовой информации на Западе рассказали о том, какой есть страх у Соединенных Штатов насчет войны России против Украины.

Родион Власов

Подоляк анонсировал удары по Москве, Питеру и Екатеринбургу: эскалация войны в России неизбежна (видео)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что внутренняя эскалация войны в России неизбежна

Родион Власов

Зеленский поставил особого человека на пост Тимошенко: СМИ назвали его имя

Недавно стало известно, что бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко самостоятельно ушел в отставку, но уже сегодня ряд источников выяснил, кто займет его место в ОП.

Родион Власов

Лукашенко заявил, что Украина предложила ему «пакт о ненападении»

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на совещании по общественно-политической обстановке в стране заявил, что Киев предлагает Минску заключить договор о ненападении. Впрочем, детали такого предложения самопровозглашенный президент не рассказал.

Recent Post

Top Category