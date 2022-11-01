Иначе и не будет – у Зеленского признались, какой итог войны ждет украинцев

Один из ключевых представителей Офиса Президента Андрей Ермак решил предоставить украинцам некоторые данные и прогноз насчет военных действий. По его словам, война дает определенные возможности для всей нации.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале представитель Банковой отметил, что дроны России из Ирана уничтожаются достаточно эффективно. В дальнейшем, уверяет он, Украина будет сбивать их без особых проблем.

«Враг может превалировать над нами в количестве. Однако вся его военная техника – это куча советского металлолома. Мы лучше именно в качестве. Нам помогают современным вооружением, которого становится только больше», – сообщил он затем.

После этого Ермак добавил, что война дает украинцам возможность для креативности и интеллекта ради поиска эффективных решений для победы на поле боя.

«И мы такие решения находим. Победим в этой войне. Иначе не будет», – заключил представитель Зеленского.

Напомним, элиты РФ готовятся к жизни без Путина: The Economist выяснили, что происходит в Кремле.