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Вскрылась правда, почему ВСУ успешно наступают: источник сказал, кто координирует Генштаб

Ирина

Вооруженные силы Украины, как оказалось, руководствуются передовым опытом из развитых стран, если дело касается ведения войны. Выяснилось, что работу ВСУ координирует орган, который фактически является ключевым звеном в вопросах военной политики 21 века.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил о том, что Генеральный штаб полноценно координируется с Пентагоном, ЦРУ, а также разведкой МИ-6. Это позволяет использовать опыт и методики передового формата на поле боя», – сообщил источник в начале.

Далее было добавлено, что подразделения координируют свою работу в формате онлайн. В то же время мобильные группы ВСУ, используя пикапы, могут осуществлять фланговые обхваты укрепленных районов ВС РФ. Это, как известно, вынуждает оккупантов покидать занятые территории.

«Мы сумели полностью перейти на методику ведения войны таким образом, как это делают страны НАТО. Используется технология сетецентрических систем управления боем, а также горизонтальной координацией. Как итог – пехоте не нужно запрашивать Генштаб об артиллерийском огне. Все делается с помощью спутников или дронов, и в итоге армия РФ попросту сыпется», – заключил источник.

Напомним, в Украине готовится новое контрнаступление: у Зеленского поддержали план Генштаба.

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