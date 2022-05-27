Июнь будет тяжелым для Украины: но ситуация улучшится в июле и августе

Ближайший месяц будет тяжелым для Украины.

Время чтения: 41 Секунд

Ближайший месяц в плане войны в Украине будет весьма тяжелым. Российская армия накопила резервы и имеет небольшой успех на востоке страны.

Однако дальше ситуация должна измениться и Украина должна будет пойти в свое наступление. Более позывные новости должны появиться в июле-августе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Вертикаль.

“А теперь говорим, как есть. Да, у рашистов есть локальные успехи на Донбассе. Да, нам не хватает оружия там, Запад тормозит, мы не успеваем и потому они двигаются. Но, рашисты на пике. Они бросили на Донбасс все, что есть, все свои силы и продвигаются с огромными потерями, медленно, а силы заканчиваются”, – пишет источник.

Там отметают, что Июнь будет месяцем плохих новостей, местами очень плохих. Но с июля-августа ситуация начнет выравниваться и Украина уже пойдет вперед.

Ранее в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.