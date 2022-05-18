Происшествия

Российские оккупанты снова убили мирных граждан Украины: ВСУ сообщили печальные новости

Армия РФ продолжает удивлять общественность своей жестокостью и возмутительными действиями. За 17 мая представители ВС России убили более 6 мирных граждан Донбасса. Более того, почти столько же пострадали из-за обстрелов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Россия убивает цивильных граждан. За 17 мая русские убили 7 мирных жителей Донетчины: двое в Бахмутском районе, еще столько же в Бахмуте, 1 – в Авдеевке, 1 – в Дробышевскому, а также 1 в Соледаре. Еще 6 граждан получили ранения. К счастью, в Бахмуте оказали надлежащую медпомощь 9 людям», – сказано в сообщении.

Однако ВСУ предупредили, что аналогичные подсчеты в Мариуполе, де-факто, невозможны. Причиной тому, очевидно, является то, что населенный пункт контролируется в большинстве своем армией Российской Федерацией, куда вошли и части так называемых «Л/ДНР».

Как сообщалось ранее, РФ удерживает украинцев в спецлагерях: ВСУ показали возмутительную карту (фото).

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