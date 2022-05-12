Происшествия

В Белгородской области слышали взрывы и авиацию: ВСУ сообщили, что происходит

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, что ночью 11 мая на территории одного из регионов РФ начало происходить неожиданное. Люди слышали какие-то взрывы, звуки стрельбы, а также авиацию.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«В Белгородской области снова багровая ночь – «хлопки». Точнее – авиация, а также звуки стрельбы», – коротко подметили в военном ведомстве.

Никто не раскрывал, что стало причиной данной ситуации. Так же нет разъяснений насчет того, что же случилось в регионе. Пользователи соцсетей, в свою очередь, начали выстраивать свои теории. Одни говорят о якобы какой-то украинской диверсии. Другие же утверждают, что, напротив, власти РФ специально бомбят своих для того, чтобы посеять в гражданах России еще больше ненависти.

Однако точная информация по этому поводу, к сожалению, пока что отсутствует. Возможно, она появится временем позже.

Напомним, источник сказал, когда переговоры Украины и РФ принесут какой-то результат: названа точная дата.

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