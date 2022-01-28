Происшествия

В Запорожье в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие

Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда

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В Запорожье в квартире четырехэтажного дома произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли и пострадали жильцы дома. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УРА-Информ.

По данным спасателей, газ в доме взорвался 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома.

«28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения», — сказано в сообщении ГСЧС.

Спасатели, как отметили в ведомстве, эвакуировали 15 жителей из подъезда, который был разрушен в результате инцидента.

«В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека», — добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО возмущены отношением местного «правительство» к проблеме бродячих животных, в том числе тем, которые переносят бешенство. Катастрофой стал случай смерти школьника, которого укусила бешеная собака. 

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