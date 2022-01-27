Трагедии можно было избежать: в ОРДО рассказали о бездействии местной «власти»

Жители ОРДО республики все чаще стали жаловаться на агрессивность бродячих стай собак

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Жители ОРДО возмущены отношением местного «правительство» к проблеме бродячих животных, в том числе тем, которые переносят бешенство. Катастрофой стал случай смерти школьника, которого укусила бешеная собака. Об этом пишут в соцсетях ОРДО, передает УРА-Информ.

Известно, что в конце 2021 года в оккупированной боевиками Макеевке 13-летний ученик школы № 77 Жуланов Родион умер в больнице после укуса бешеной собаки.

При этом, жители оккупированных территорий Донбасса стали гораздо чаще жаловаться на агрессивность бродячих стай собак. Они обращаются к «правительсву ДНР» принять меры по отлову животных. Как известно, на эти обращения «власти» не реагируют.

«Мне перезвонили из приемной главы ДНР: на январь-февраль запланированы, как минимум, две поездки с целью отлова собак на наш поселок. Но!!! в нашем „гуманном“ государстве они имеют право только на вакцинацию и стерилизацию. В ближайшее время есть задумка провести сход граждан и наконец донести людям-чем чревато подкармливание собак. Это действительно огромная проблема и для ее решения необходимо начинать с себя. Хватит уже кормить голодные стаи», — отметила местная жительница.

Вакцин от столбняка и бешенства, по сообщению местных жителей, в больницах «республики» нет.

Ранее сообщалось, что в оккупированной украинской Макеевкие на пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома погиб человек, спасатели провели эвакуацию 24 жильцов дома.