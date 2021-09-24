Искали киллера Шефира, а нашли труп, — правоохранители

Нашли повешенного парня

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Во время проведения следственно-оперативных действий по делу о покушении на советника шестого президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, в близлежащем лесу сотрудники правоохранительных органов раскрыли другое преступление. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УРА-Информ.

«Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление — нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки», — отмечают правоохранители.

В данный момент, как известно, проводится судебно-медицинская экспертиза найденного в лесу тела. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти, а также рассматривают версии самоубийства селовека.

Ранее сообщалось, что транспортное средство первого помощника шестого главы государства Сергея Шефира обстреляли с целью его убийства.