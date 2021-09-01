«Тотальная наркотизация молодежи»: в ОРДЛО обвинили СБУ

Над таким «заявлением» посмеялись даже в пророссийски настроенных пабликах

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«Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД „ЛНР“» Андрей Золотых сделал смелое заявление. Он обвинил СБУ в том, что она «является куратором наркотрафика» на захваченных пророссийскими боевиками территориях. Об этом пишут СМИ ОРДЛО, передает УРА-Информ.

«Фактическим организатором и заказчиком деятельности ряда преступных сообществ в сфере незаконного распространения наркотиков бесконтактным способом, которая была раскрыта и пресечена сотрудниками ОБНОН МВД ЛНР, являются спецслужбы Украины», — заявил он.

Однако, подробностей он не рассказал

На его заявление отреагировали даже в пророссийски настроенных пабликах.

«Это он так себя оправдать хочет? Смешно. В Луганске все уже давно знают, что наркотики в «лнр» поступают с помощью высших чинов «МВД лнр», — пишет паблик.

Ранее сообщалось, что в оккупированном украинском Донецке по случаю уже третьей годовщины со дня убийства так называемого «первого главы ДНР» Александра Захарченко у его бюста на состоялся «траурный митинг».