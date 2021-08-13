Происшествия

Стрельба в Плимуте: шесть человек убиты

Погибли три женщины и трое мужчин

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В Плимуте на юге Англии произошла стрельба в четверг вечером. Шесть человек были убиты, включая преступника, сообщила местная полиция в четверг вечером.

Ранее полиция сообщала о «погибших» без указания количества. Однако один из местных депутатов заявил, что инцидент не рассматривается как террористический акт и виновный не находится на свободе, пишет УРА-Информ.

Люк Поллард, депутат от этого округа, написал в Твиттере, что «он ждет подтверждения количества погибших, но это выглядит очень печальным днем ​​для нашего города и нашего сообщества».

Как уточняется, погибли три женщины и трое мужчин, все они погибли от огнестрельных ранений. Не уточняется, совершил ли преступник самоубийство или был застрелен полицией, равно как и возраст убитых.

Однако депутат от округа Люк Поллард заявил, что одной из жертв не исполнилось даже 10 лет. Ранее СМИ сообщали, что среди погибших были младенец и девочка нескольких лет.

Ранее мы сообщали, что Собака напала на 19-месячного ребенка, мальчик умер.

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