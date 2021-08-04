Происшествия

В результате взрыва на шахте в Покровске умер еще один горняк

В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк

Время чтения: 29 Секунд

Еще один шахтер, который ранее пострадал при взрыве метана на шахте «Покровское», скончался. Об этом сообщил председатель профсоюза шахтеров, а также нардеп Михаил Волынец в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении «Покровское», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в больницах Краматорска и Покровска все еще находятся еще восемь пострадавших горняков. Пятеро из них — в ожоговом отделении.

Ранее сообщалось, что представитель незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе, называющий себя «военкором», Геннадий Дубовой сообщил местному каналу о том, как боевики убивали украинских военнослужащих.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

ГСЧС обезвредила в Украине 500 авиабомб за 7 месяцев 2021 года

В Донецкой области за сутки обнаружили и изъяли 64 ВОП

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, могут посадить на 15 лет

Полиция уже занимается расследованием этого дела

Столкновение поездов в Чехии: есть жертвы, много раненых

Столкновение произошло недалеко от города Милавче

В Кабмине мужчина угрожает взорвать гранату: все что известно на данный момент

Мужчина уже задержан

Четвертое самоубийство полицейского, участвовавшего в защите Капитолия

Очередная смерть

Пожары в Турции: сцены как с ада (ФОТО)

Погибли восемь человек

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap