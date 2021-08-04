В результате взрыва на шахте в Покровске умер еще один горняк

В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк

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Еще один шахтер, который ранее пострадал при взрыве метана на шахте «Покровское», скончался. Об этом сообщил председатель профсоюза шахтеров, а также нардеп Михаил Волынец в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении «Покровское», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в больницах Краматорска и Покровска все еще находятся еще восемь пострадавших горняков. Пятеро из них — в ожоговом отделении.

Ранее сообщалось, что представитель незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе, называющий себя «военкором», Геннадий Дубовой сообщил местному каналу о том, как боевики убивали украинских военнослужащих.