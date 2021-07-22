В Турции торговца наркотиками приговорили к 1482 годам тюремного заключения

По данным турецких судебных органов, он ввез контрабандой 15 тонн кокаина

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Наркобарон Четин Г., бежавший из Нидерландов в Турцию, прежде чем отбыть 12-летний срок, вероятно, сожалеет о своем решении. Суд в Стамбуле приговорил его к 1482 годам лишения свободы.

В 2016 году суд Роттердама приговорил Цетина Г. к 12 годам тюремного заключения за контрабанду 8 тонн кокаина в Нидерланды. В том же году ему удалось бежать в родную Турцию, пишет УРА-Информ.

В июне 2020 года в Стамбуле был арестован мужчина, которому было предъявлено обвинение в «создании и руководстве преступной организацией и незаконном обороте наркотиков».

По данным турецких судебных органов, он ввез контрабандой 15 тонн кокаина на сумму почти 500 миллионов евро. В июле суд приговорил Цетина Г. к 1482 годам лишения свободы. Сумма наказания обусловлена ​​тем, что наказания по всем преступлениям были суммированы.

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