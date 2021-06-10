Зона ООС: погибла военнослужащая ВСУ

Обстоятельства смерти не уточняются

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Вчера, девятого июня в зоне ООС на временно оккупированном Донбассе погибла военнослужащая ВСУ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Закарпатского Легиона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В ведомстве не назвали причины смерти, а также имя жертвы.

«Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады», — сказано в сообщении.

При этом, командование военной части выразило свои искренние и глубокие соболезнования родственникам и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что американские военные признали, что по ошибке убили 23 мирных жителя во всем мире. В основном в Афганистане. По данным неправительственных организаций, статистика может быть до пяти раз выше.