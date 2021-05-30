За день до лета в Карпатах выпал снег

Снег выпал на г. Поп Иван Черногорский

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В воскресенье, 30 мая, в Карпатах выпал снег. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На горе Поп Иван Черногорский, как отметили спасатели, выпал снег.

«По состоянию на 7:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 3−5 м / с. Температура воздуха + 1 ° С», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара, который возник на заводе по производству химикатов в центральной провинции Ирана Исфахан, пострадали, по меньшей мере, девять человек.