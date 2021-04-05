Происшествия

В Чехии столкнулись два поезда: один перевозил пропан

Один человек погиб, а еще один находится в больнице

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Два грузовых поезда столкнулись в Свитце в районе Усти-над-Лабем, в Чехии. Машинист одного из поездов погиб на месте. Машинист второго поезда получил травмы и находится в больнице.

Один из локомотивов загорелся, но пожарные быстро его потушили. По словам представителя местной пожарной команды Лукаша Марвана, загорелся комплект с пропаном, но груз поезда Unipetrol, принадлежащего PKN Orlen, не подвергался опасности, пишет УРА-Информ.

Второй поезд государственного перевозчика CzD-Cargo перевозил уголь. На месте аварии, которая произошла в 14:16, работали четыре специалиста Железнодорожной инспекции.

По данным СМИ, водитель одного из поездов должен был проигнорировать указание об остановке. В момент столкновения поезда двигались со скоростью около 50 км/ч. Ущерб пока не был оценен.

Ранее мы сообщали железнодорожной катастрофе на Тайване. По меньшей мере 36 человек погибли в результате крушения поезда в туннеле недалеко от города Хуалянь на востоке Тайваня. Десятки человек пострадали.

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