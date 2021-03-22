Протесты в Великобритании: сожженные машины и избитые полицейские

Все из-за нового законопроекта

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Серьезные беспорядки произошли в Бристоле на юго-западе Англии во время акции протеста против проекта Закона о полиции и преступности. Некоторые из участников подожгли полицейские машины и напали на полицейский участок.

В центре Бристоля собралось несколько тысяч человек, вопреки рекомендациям полиции. Первоначально акция протеста была мирной, но вечером некоторые участники напали на полицейский участок, разбили окна и нарисовали граффити на фасаде, подожгли полицейские машины и бросали петарды, пишет УРА-Информ.

По данным полиции, демонстранты подожгли две машины, порезали шины на других и ранили нескольких полицейских, одному сломал руку, а другому — ребро. Были ли произведены аресты, еще не объявлено, но полиция заявила, что такое поведение будет иметь серьезные последствия.

— Это самое страшное насилие в Бристоле за многие-многие годы. Это поистине беспрецедентное насилие. Четыре-шесть и, возможно, больше офицеров серьезно ранены, у некоторых сломаны кости, — сказал Энди Робак, начальник региональной полиции Эйвона и Сомерсета.

На прошлой неделе Палата общин начала работу над правительственным законопроектом о полиции, преступности, обвинительных приговорах и судах. Разногласия заключаются в том, что это увеличивает полномочия полиции по ограничению протестов, которые могут нарушить работу жителей и предприятий.

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