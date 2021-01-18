Происшествия

В Одессе «закипело» море: что произошло

Подобный эффект закипания моря возник из-за разницы температур воздуха и воды

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На территории Одессы «закипело» море. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на очевидцев, которые публикуют фото в социальных сетях.

Стоит отметить, что подобный эффект закипания моря возник из-за разницы температур воздуха и воды.

«При 6-7 градусах вода в море должна начинать замерзать. При этом выделяется достаточное количество тепла. И будет казаться, что море дымится», – пояснил заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

Известно, что морозы нагрянули в Одессу, когда температура воды была выше 0 по Цельсию. Именно из-за этого и начал образовываться пар.

Ранее сообщалось, что в Глафировке, которая находиться на территориях временно оккупированных территориях Луганской области, взорвался газопровод высокого давления.

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