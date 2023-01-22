Политика

У Зеленского анонсировали дату и тему следующего «Рамштайна»

Ирина

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона озвучил, когда состоится следующая встреча формата «Рамштайн» и чему она будет посвящена.

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Об этой информации сообщил Donpatriot.news, передает Ura-inform.

Он заявил, что следующее заседание контактной группы в формате «Рамштайн», состоится в феврале 2023 года и будет посвящено обеспечению Украины западной боевой авиацией.

По словам Сибиги, предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-8») создает новую реальность. По сумме поставок эту встречу можно назвать «бронетанковой».

«По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот «Рамштайн» создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать «бронетанковым Рамштайном». И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий «Рамштайн» будет авиационный», – заявил Сибига.

Напомним, ранее сообщалось, результаты встречи в Рамштайне: главные заявления руководства Пентагона.

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