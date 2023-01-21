Политика

Результаты встречи в Рамштайне: главные заявления руководства Пентагона

Ирина

Вчера, в пятницу 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии прошла восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. На ней страны-союзники решали, чем еще поддержать украинскую армию в полномасштабной войне с Россией.

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Инсайдер”, передает Ura-inform.

По итогу встречи глава оборонного ведомства США Ллойд Остин выступил на брифинге и подвел итоги встречи. Он заявил, что все союзники Украины делают все необходимое, чтобы увеличить эффективность ВСУ «непосредственно сейчас».

Также Глава Пентагона отметил, что США и Германия пока не будут передавать танки Украине. Остин аргументировал такое решение Вашингтона тем, что обучение экипажей на Abrams займет слишком много времени. Однако он отметил, что танки для ВСУ будут переданы Великобританией и рядом стран ЕС, в частности речь идет о Challenger 2.

Украина получит значительную помощь от ряда стран, которая будет включать ПВО NASAMS, ПВО Patriot, ЗРК Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker, вертолеты и другое оружие.

Глава Пентагона также выразил убеждение, что война в конечном итоге закончится переговорами.

Напомним, ранее сообщалось, намечается что-то серьезное – на Западе раскрыли, с кем тайно встречался Зеленский.

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