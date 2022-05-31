ЕС одобрил выделение Украине помощи в размере 9 млрд евро

Важная помощь от Запада.

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Лидеры ЕС, собравшиеся в понедельник на саммите в Брюсселе, одобрили выделение правительству Украины 9 млрд евро для покрытия прямых денежных потребностей, чтобы страна могла функционировать в то время, когда она отражает российскую агрессию, заявил президент Шарль Мишель. Европейского Совета.

Агентство AFP напоминает, что Киев определил свои потребности в $5 млрд в месяц. Европейский источник сказал, что новая помощь ЕС будет принимать форму «ссуд с длительным сроком погашения» с субсидированными процентными ставками, пишет УРА-Информ.

18 мая Еврокомиссия предложила Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году в связи с агрессией России в этой стране.

«Украина находится на передовой и защищает европейские ценности. Мы будем на их стороне на протяжении всей войны и когда они будут восстанавливать свою страну. (…) 2022 г.» – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что ЕC согласовал шестой пакет санкций против РФ.