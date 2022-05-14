Политика

«Путинской армии конец по всем фронтам»: в РФ озвучили прогноз для Кремля

Военный успех Украины никак не связан ни с ленд-лизом, ни с новым оружием НАТО, которое только осваивается и вводится в сражения

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ВСУ уже приступили к освобождению востока от российских оккупантов. Российская армия стремительно отступает на Харьковском направлении, спасаясь от контрнаступающих войск Украины. Это подтвердил известный российский публицист и журналист, критик путинского режима Александр Невзоров. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на запись журналиста в телеграмм.

«Путинская армия, битая и обескровленная, бежит из-под Харькова, оставляя горы своей горелой и изувеченной техники, а также тысячи трупов. Как всегда бывает после поспешного отступления путинцев, села и мелкие городишки, в которых стояли войска РФ, окажутся полны массовыми захоронениями мирного населения, убитого ради забавы. Когда будет освоено и введено -путинской армии конец по всем фронтам», – отметил Невзоров.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в Арку Свободы украинского народа.

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