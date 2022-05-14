В Киеве декоммунизировали Арку Дружбы народов, – Кличко

Депутаты одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков
Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.
«Сегодня Киеврада приняла решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это — Арка Свободы украинского народа», – отметил столичный глава.
Депутаты, как отметил Кличко, одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые будут убраны с улиц и зданий, а после переданы в музей тоталитаризма.
«Что касается переименований, это — резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований», – добавил он.
Ранее сообщалось, что российские военные, которые добровольно захотели принять участие в войне РФ в Украине, пожалели о своем решении. Также они выразили желание вернуться домой в Россию.
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