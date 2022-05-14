Общество

В Киеве декоммунизировали Арку Дружбы народов, – Кличко

Депутаты одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков

Время чтения: 40 Секунд

Киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

«Сегодня Киеврада приняла решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это — Арка Свободы украинского народа», – отметил столичный глава.

Депутаты, как отметил Кличко, одобрили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые будут убраны с улиц и зданий, а после переданы в музей тоталитаризма.

«Что касается переименований, это — резонансная тема. Мы услышали и мысли, и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные, которые добровольно захотели принять участие в войне РФ в Украине, пожалели о своем решении. Также они выразили желание вернуться домой в Россию. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Нет денег уехать домой»: РФ бросила своих военных

Военные уточнили, что изначально рассчитывали, что украинская армия не будет особо сопротивляться

Обмен раненых военных с «Азовстали»: Гиркин объяснил, что это значит для РФ

Полное уничтожение «азовцев и других военных» — якобы будет означать для Украины наглядный пример «неизбежности» гибели

“Хлопки” в Белгороде: МЧС РФ прокомментировали данные об эвакуации населения

МЧС по Белгородской области опровергло новости об эвакуации

Война в Украине: ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении

Больше всего от обстрелов россиян страдают — Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая

В ГУР озвучили, когда россияне намерены провести псевдореферендум в Херсон

Такой референдум может быть проведен 11 сентября — единственный день голосования в РФ

В МВД рассказали, до какого периода Кремль будет затягивать войну в Украине

По расчетам Кремля, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис и проблемы с отоплением