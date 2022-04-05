Политика

Зеленский дал интервью украинским медиа: главные тезисы

Большое интервью с главой государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, пятого апреля, дал интервью украинским медиа. Он рассказал о ситуации в стране и переговорах с агрессором.

Глава государства рассказал, что будет создана совместная с ЕС комиссия, расследующая преступления российской армии в Киевской области, в том числе и Буче, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что даже возможность переговоров с россией, не говоря уже о содержании этих переговоров, после трагедии в Буче будет вызовом, но нужно его искать.

“Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если будет предложена, но этого не произошло — и не произойдет. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь”, – заявил глава государства.

“Вопросы Крыма не будут откладывать на 15 лет. Это значит, что в течение этого времени Украина и Россия будут вынуждены найти решение дипломатическим путем”, – сказал Зеленский.

Также украинский президент отметил, что отражение российских войск на позиции, которые были до 24 февраля – это будет уже победой в фазе открытой войны.

Ранее в НАТО назвали новую главную цель рф в Украине.

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