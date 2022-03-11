Политика

Стало известно, когда Беларусь может напасть на Украину: названа дата и время

Все может произойти уже сегодня 11 марта.

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Уже сегодня, 11 марта, Беларусь может официально вступить в войну с Украиной. До этого момента Россия использовала территорию Беларуси для прохождения своей техники, а также использовала местные аэропорты.

По данным украинских военных Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики сообщил именно такую дату и время, пишет УРА-Информ.

“По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00”, – отмечается в заявлении.

Сегодня в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин каждый совершили телефонный звонок.

Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию по авианалету российскими самолетами на пограничной территории Беларуси и Украине, а Лукашенко – начать подготовку наступления вооруженных сил Беларуси до 21:00 11 марта.

Ранее мы уже сообщали, что российские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины.

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