Политика

Пионтковский считает, что Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж»

Известным российским политологом Андреем Пионтковским было высказано мнение, что со стороны Кремля принято решение о полномасштабном вторжении в Украину.

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Об этой информации сообщили  Nv, передает Ura-inform.

С его слов, риторика Кремля, которая с каждым днём становится всё агрессивнее, на фоне скопления военного потенциала у украинских границ указывает на то, является уже не просто шантажом, а  реальной подготовкой к вторжению. Политологом был установлен тот факт, что шантаж России, Украины и Запада не прошел. РФ так и не добилась никаких уступок по Донбассу. Но отступать Кремль не будет, более того он будет повышать ставки дальше.

«На данный момент, Россия заинтересована уже не в шантаже, а в чём-то-то более серьезном. Я думаю, что в Москве приняли решение о масштабном военном вторжении в Украину. По моему мнению, там даже могут замахнуться и на польские территории», — сказал Пионтковский.

Экспертом было обращено внимание, на то, что в ультиматуме Кремля Западу выдвигалось  требование о возвращении инфраструктуры НАТО к состоянию 1997года.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков даже открыто стал переходить на уличный сленг, призывая Североатлантический Альянс «забирать манатки и убираться». По мнению политолога, это знак, что на одной Украине Москва не планирует останавливаться, и в своем безумии готовит масштабные военные действия.

Напомним, ранее сообщалось, США раскрыли план вторжения РФ в Украину: Начнут с Донбасса.

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