Вступление Украины в НАТО: в РФ пригрозили «минимизировать» последствия

Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО

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Российская Федерация угрожает «минимизировать» последствия вступления украинского государства в НАТО для РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Россия, как отметил Песков, не может помешать вступлению Украины в НАТО, однако, есть другой способ.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Кремль резко отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарём президента Российской Федерации Димитрием Песковым было заявлено на брифинге что это бы могло стать худшим сценарием.