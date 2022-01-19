РФ угрожает США: требует не поставлять оружие в Украину

Во время своего визита в Киев делегация Конгресса США пообещала, что при военном вторжении России на территорию Украины Вашингтон предоставит Украине оружие

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Российское посольство призвало Соединенные Штаты Америки резко отказаться от поставок оружия в Украину, а также принудить украинское правительство к выполнению «Минских соглашений» в выгодном для Кремля формате. Об этом говорится в заявлении посольства России в США в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации в ближайшее время правительство не сменится, так как окружение главы государства Владимира Путина не планирует его «сбрасывать».