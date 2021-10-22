Политика

Стал известен главный страх Путина

Российская власть старается держать население «в узде»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин боится новой революции. Об этом заявил бывший идеолог Кремля Глеб Павловский, передает УРА-Информ.

Правительство РФ, как уточнил Павловский, старается держать население своей страны «в узде».

«Очень смешно, что Путин сказал, что революция — это строго-настрого „фи“, что это очень плохо. В стране, в которой действительно не осталось ничего прежнего после трех-четырех революций, говорить, что революция — это „фи“, это значит, что он опасается», — отметил он.

Российская власть постоянно ведет «мягкую войну»

Ранее сообщалось, что активное взаимодействие украинского государства с НАТО очень беспокоит российских политиков. Страны НАТО подвозят к границам Российской Федерации вооружение и боеприпасы под видом совместных военных учений с украинским государством. Все это ведет к третьей мировой войне. 

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