Лукашенко назвал сроки очередной революции в РБ

Якобы будут использованы современные информационные технологии

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Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что его противники в скором времени предпримут очередную попытку революции в стране. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на БЕЛТА.

Также Лукашенко считает, что новая революция может быть приурочена к референдуму по конституции.

«В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, дня «Х», как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума», — отметил Лукашенко.

Он уверен, что будет вестись психологическая война, а также атаковать будут с помощью информационных технологий.

«Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Германия взялась за миграционный террор нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.