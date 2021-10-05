Почему Путин не устраивает Украине «массу проблем»: Погребинский дал пояснение

Со слов Погребинского, Президент РФ Владимир Путин и его окружение могут жестко и эффективно реагировать на антироссийские выпады Украины. При этом устроить массу разных проблем, но почему они этого не делают, на то есть есть ряд важных факторов, считает Погребинский.
Об этой информации сообщил Mukola, передает Ura-inform.
Такой вывод был сделан Украинским известным политологом Михаилом Погребинским, давая комментарии по позиции Москвы на международной арене.
Так политолог, указал на что, что Россия имеет серьёзный вес в международном сообществе и у неё есть все возможности, чтобы жестче давать ответ на антироссийские претензии Украины. Но президент РФ не устраивает Украине кучу проблем, так как с уважением относится к украинцам и ещё соблюдает дипломатические принципы в разрешении конфликтных ситуаций, которые возникают на международном уровне.
«Президент России Владимир Путин- опытный политик, он мог бы сделать для Украины много разных проблем- но он их не делает. Одна из причин-об этом говорил сам Путин, это близкий народ, они не хотят чтобы проблемы были у украинских граждан. Ещё одной причиной служит то что он всё-таки остаётся в большей мере проевропейским»-отметил Погребинский.
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