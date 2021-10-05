Почему Путин не устраивает Украине «массу проблем»: Погребинский дал пояснение

Со слов Погребинского, Президент РФ Владимир Путин и его окружение могут жестко и эффективно реагировать на антироссийские выпады Украины. При этом устроить массу разных проблем, но почему они этого не делают, на то есть есть ряд важных факторов, считает Погребинский.

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Об этой информации сообщил Mukola, передает Ura-inform.

Такой вывод был сделан Украинским известным политологом Михаилом Погребинским, давая комментарии по позиции Москвы на международной арене.

Так политолог, указал на что, что Россия имеет серьёзный вес в международном сообществе и у неё есть все возможности, чтобы жестче давать ответ на антироссийские претензии Украины. Но президент РФ не устраивает Украине кучу проблем, так как с уважением относится к украинцам и ещё соблюдает дипломатические принципы в разрешении конфликтных ситуаций, которые возникают на международном уровне.

«Президент России Владимир Путин- опытный политик, он мог бы сделать для Украины много разных проблем- но он их не делает. Одна из причин-об этом говорил сам Путин, это близкий народ, они не хотят чтобы проблемы были у украинских граждан. Ещё одной причиной служит то что он всё-таки остаётся в большей мере проевропейским»-отметил Погребинский.

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