Разумков выступил с неожиданным предложением к «Слугам народа»

Данную информацию сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний на своей странице в социальной сети.

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Об этой информации сообщил Korrespondent, передает Ura-inform.

С её слов, председателем Верховной Рады Димитрием Разумковым было официально предложено встретиться с народными избранниками от фракции «Слуга народа», дабы обговорить его «неудовлетворённую» работу за 2 года на своей занимаемой должности.

Он предлагает встретиться четвёртого октября в шесть часов вечера административном здании парламента.

Главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией был дан комментарий по поводу данного предложения:

«Это необходимо обсудить с представителями всей фракции. Очень неожиданное предложение о встрече, такого ещё не было».

Со слов Арахамии, собирать подписи за отставку Разумкова ещё не начался .

По Регламенту ВР, достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

Напомним, ранее сообщалось,Зеленский впервые назвал главную ошибку Разумкова.