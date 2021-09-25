Отрезать Россию от Атлантического океана: в США придумали план

НАТО уделяет все больше внимания объекту из-за якобы возросшей активности РФ в этом регионе

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В Соединенных Штатах Америки придумали, как отрезать РФ от Атлантического океана. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на обозревателя издания Business Insider Кристофера Вуди.

По словам обозревателя, возобновление работы военной базы США в Исландии сможет помочь перекрыть Российской Федерации доступ к Атлантическому океану.

«С помощью авиабазы Кеблавик под Рейкьявиком американские самолеты будут следить за пространством между Гренландией, Исландией и Британскими островами. Это пространство могущественный Военно-морской флот России может использовать для проникновения в Атлантический океан», — заявил Кристофер Вуди.

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