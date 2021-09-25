«ООН нужны изменения»: Кулеба обвинил организацию в отсутствии смелости

ООН не хватает смелости бросить вызов Российской Федерации

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Глава украинского МИД обвинил ООН в отсутствии смелости. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарий Кулебы для Укринформа.

Организации, как считает Кулеба, не хватает смелости бросить вызов Российской Федерации. ООН, по мнению министра, должна стать добром с кулаками.

По мнению Кулебы, бороться с «изменениями климата в некой степени легче, чем с силовым изменением границ», так как климатический кризис не даст сдачи.

«А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН (России). На это смелости в ООН пока не хватает. Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее», — подчеркнул Кулеба.

Аннексия украинского полуострова не только украинская проблема, но и глобальная. Такие действия ставят под угрозу фундаментальные принципы ООН.

«Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения. Она должна быт действенной, принципиальной, эффективной организацией… Президент призвал именно к этому: ООН должна проснуться и стать добром с кулаками», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что ООН опубликовала финальный отчет о ситуации в Украине и Донбассе.