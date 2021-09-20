Политика

Зеленский на Генасамблее ООН консолидирует поддержку Украине, — Кулеба

Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН

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Во время визита в Соединенные Штаты Амерки для участия в Генеральной Ассамблее ООН шестой президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку украинского государства ради противодействия агрессии Российской Федерации, а также для привлечения инвестиций в Украину, и борьбы с пандемией пневмонии нового типа COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19», — сказал министр иностранных дел Украины в эфире из украинских телеканалов в понедельник .

Кулеба подчеркнул, что Генеральная Ассамблея ООН — это прекрасная возможность провести ряд важных двусторонних, а также многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

«Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам «, — добавил Кулеба.

Одним из важнейших аспектов, которые поднимет украинский президент на Генасамблее ООН будет тема аннексии Крыма.

«Будет непростой разговор с Генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть больше привлечения ООН к вопросам Крыма «, — отметил он.

Ранее сообщалось, что противодействие агрессии со стороны РФ, преодоление пандемии пневмонии нового поколения COVID-19 и улучшение условий жизни украинцев на временно оккупированном Донбассе — приоритеты Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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