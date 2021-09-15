Кабмин ликвидировал ГАСИ

Следующим шагом реформы станет ужесточение наказания за нарушение строительных норм и законодательства в этой сфере

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Кабинет министров Украины на заседании правительства ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Вместо нее теперь будет работать другой орган — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Об этом на брифинге рассказал министр общин и территорий Алексей Чернышов, передает УРА-Информ.

Министр отметил, что ГИАГ заработает с 16 сентября.

«С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует, ни один сотрудник этого органа не будет трудоустроенным во вновь созданную ГИАГ. Спасибо премьер-министру, коллегам из правительства и народным депутатам за поддержку в этой сложной и сверхважной реформе», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что отправка законопроекта об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию никоим образом не препятствует его рассмотрению в Верховной Раде Украины во втором чтении.