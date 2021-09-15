Политика

Разумков заявил, что закон об олигархах могут принять до получения отзыва Венецианской комиссии

Разумков заявил, что очень уважительно относится к Венецианской комиссии

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Отправка законопроекта об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию никоим образом не препятствует его рассмотрению в Верховной Раде Украины во втором чтении. Об этом заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью Интерфакс-Украина, передает УРА-Информ.

«Норм, которые бы нас ограничивали в рассмотрении законопроекта, когда он отправлен в Венецианскую комиссию, нет», — отметил Разумков.

Глава парламента, как он сам отметил, вынесет законопроект в зал Рады. В том случае, если законопроект будет готов к рассмотрению, а также на этом будет настаивать профильный комитет.

«Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант», – добавил спикер.

Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украине необходимо перейти с кириллицы на латиницу.

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