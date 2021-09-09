Обида на Лаврова: когда Россия «признает» «ДНР»

Жители оккупированных территорий считают, что РФ никогда не признает «республики».
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что РФ не хочет «признавать» «республики». Однако, это не мешает Кремлю использовать жителей для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.
Дончане возмущенно отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия якобы «не намерена силовыми методами решать проблему защиты русскоязычного населения в странах Балтии и в Украине, но при этом активно занимается продвижением русского языка за рубежом».
«Очень интересно, как голосовать, так мы нужны, мы часть России, а как встает вопрос защиты, так мы никому не нужны? Так что ли получается?! Многих насильно прям заставляют ехать на выборы. И ради чего это все… Чтобы наши чиновники жили в шоколаде на заработанные от агитационной компании деньги, отправляли своих детей в лучшие отели на дорогих курортах. Я лично считаю, что пока Россия нас не признает, не откроются российские банки, не наладится уровень жизни и тому подобное, хр*н им, а не мой голос», — отмечает пользователь сети, что проживает в ОРДЛО.
Также жители оккупированных территорий считают, что РФ никогда не признает «республики».
«Вы еще верите в то, что Россия признает Донбасс в составе России? Максимум лет через 50 признает „ДНР“ и „ЛНР“. И то не факт. Пора бы уже давно выкинуть розовые очки», — отмечают участники обсуждения.
Ранее сообщалось, что восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих.