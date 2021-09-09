Общество

Обида на Лаврова: когда Россия «признает» «ДНР»

Жители оккупированных территорий считают, что РФ никогда не признает «республики».

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что РФ не хочет «признавать» «республики». Однако, это не мешает Кремлю использовать жителей для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Дончане возмущенно отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия якобы «не намерена силовыми методами решать проблему защиты русскоязычного населения в странах Балтии и в Украине, но при этом активно занимается продвижением русского языка за рубежом».

«Очень интересно, как голосовать, так мы нужны, мы часть России, а как встает вопрос защиты, так мы никому не нужны? Так что ли получается?! Многих насильно прям заставляют ехать на выборы. И ради чего это все… Чтобы наши чиновники жили в шоколаде на заработанные от агитационной компании деньги, отправляли своих детей в лучшие отели на дорогих курортах. Я лично считаю, что пока Россия нас не признает, не откроются российские банки, не наладится уровень жизни и тому подобное, хр*н им, а не мой голос», — отмечает пользователь сети, что проживает в ОРДЛО.

Также жители оккупированных территорий считают, что РФ никогда не признает «республики».

«Вы еще верите в то, что Россия признает Донбасс в составе России? Максимум лет через 50 признает „ДНР“ и „ЛНР“. И то не факт. Пора бы уже давно выкинуть розовые очки», — отмечают участники обсуждения.

Ранее сообщалось, что восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих. 

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