В «Слуге народа» анонсировали отставку Кабмина

Во главе правительства будет также поставлен новый человек

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В октябре нынешнего года планируется отставка нынешнего Кабинета министра Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление депутата от «Слуги народа» Олега Дунда.

«Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями», — считает нардеп.

Также он отметил, что во главе правительства будет также поставлен новый человек.

«Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронакризисе. Это была сверхглавная задача. По состоянию на сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным», — добавил он.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время в Украине могут произойти серьезные перестановки в Кабинете министров. Вполне вероятно, что уже осенью глава Кабмина Денис Шмыгаль может потерять свою должность.