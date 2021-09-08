Политика

ЕС одобрили продление санкций против РФ

Санкциям исполнилось 7 лет

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Послы Европейского союза поддержали продление персональных санкций, которые были введены ранее для Российской Федерации за вооруженную агрессию против украинского государства. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УРА-Информ.

«Послы ЕС дали „зеленый свет“ на продление еще на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 177 человек и 48 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен», — написал он на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил расширение санкций, направленных против связанных с Россией лиц.

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