Байден приедет в Украину: Кулеба назвал сроки

Президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году

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Президент США Джозеф Байден приедет в Украину, однако, не в нынешнем году. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — отметил глава ведомства.

В ближайшее время стороны будут сконцентрированы на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита шестого главы украинского государства Владимира Зеленского в США.

Ранее сообщалось, что стремление украинской стороны вступить в НАТО, а также теоретическая готовность США обсуждать данный вопрос, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» для России.