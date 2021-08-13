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В центре Киева неизвестные напали на нардепа ВРУ

Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт

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13 августа, днем, в центре украинской столице, — Киева, неизвестные напали на народного депутата ВРУ, а также по совместительству олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

Группа молодых людей, как утверждает сам Беленюк, пыталась спровоцировать конфликт, однако, до драки все же не дошло.

«Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально», — пишет он.

Ранее сообщалось, что ПСЖ опубликовал в соцсети видео, на котором объявляется о трансфере Лео Месси, сам футболист даже поприветствовал фанатов ПСЖ! Интересно, что на футболке была надпись «Это Париж».

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