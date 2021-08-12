Зеленский боится этих двух человек — Москаль

Бывший народный депутат поделился своей информацией

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается двух украинских политиков. Такое мнение выразил бывший народный депутат Геннадий Москаль.

По его данным, глава государства имеет серьезный страх он испытывает только перед двумя личностями, который имеют определенный вес в государстве. Москаль считает, что Зеленский опасается пятого президента Украины Петра Порошенко, а также ума Владимир Путина и народного депутата Украины Виктора Медведчука, пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграф.

«У Зеленского развилась реальная фобия на двух людей. Речь идет о лидере фракции «Европейская Солидарность» Петре Порошенко, а также одном из глав «Оппозиционной платформы – За жизнь» Викторе Медведчуке. Он вообще боится сильных политиков. Так, к примеру, Чаус решил сбежать в Молдову в 2016 году. Потом Зеленскому кто-то шепнул, что он готов дать показания, и на него давил в свое время Порошенко», — сказал Москаль.

Он считает, что это также происходит из-за того, что рейтинг пророссийской партии почти сравнялся со «Слугой народа».

Ранее мы сообщали, что Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу.