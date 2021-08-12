Политика

Зеленский боится этих двух человек — Москаль

Бывший народный депутат поделился своей информацией

Время чтения: 48 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский опасается двух украинских политиков. Такое мнение выразил бывший народный депутат Геннадий Москаль.

По его данным, глава государства имеет серьезный страх он испытывает только перед двумя личностями, который имеют определенный вес в государстве. Москаль считает, что Зеленский опасается пятого президента Украины Петра Порошенко, а также ума Владимир Путина и народного депутата Украины Виктора Медведчука, пишет УРА-Информ со ссылкой на Телеграф.

«У Зеленского развилась реальная фобия на двух людей. Речь идет о лидере фракции «Европейская Солидарность» Петре Порошенко, а также одном из глав «Оппозиционной платформы – За жизнь» Викторе Медведчуке. Он вообще боится сильных политиков. Так, к примеру, Чаус решил сбежать в Молдову в 2016 году. Потом Зеленскому кто-то шепнул, что он готов дать показания, и на него давил в свое время Порошенко», — сказал Москаль.

Он считает, что это также происходит из-за того, что рейтинг пророссийской партии почти сравнялся со «Слугой народа».

Ранее мы сообщали, что Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В ТКГ объяснили, при каких условиях РФ согласиться на обмен пленными

Только в двух случаях РФ идет на такой обмен

Участникам «Крымской платформы» уже угрожают: обещают болезненные последствия

Георгий Мурадов о Крымской платформе»

Лукашенко немного с катушек слетел — Гордон

Украинский журналист ответил «президенту» Беларуси

Зеленскому плевать на Украину, он может начать войнушку — эксперт

Михаил Погребинский поделился своим мнением

Стало известно, где Украина хочет разместить американские базы

Одна на Востоке и одна возле Крыма

Лукашенко шантажирует Украину военными базами России — эксперт

Дмитрий Снегирев о словах Лукашенко

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap