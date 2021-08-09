Общество

Россия не дремлет: в ОРДО начали выдачу полисов ОМС

Полис ОМС — гарантирует гражданам РФ бесплатное оказание медпомощи

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Жители ОРДО, которые имеют российские паспорта, смогут в скором времени получить полис обязательного медицинского страхования в отделах ЕРЦ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу так называемого «Минюста ДНР».

«В отделах Единого регистрационного центра ДНР с 9 августа 2021 года для граждан Российской Федерации, проживающих на территории ДНР, доступна новая услуга — получение полиса обязательного медицинского страхования», — уточнили там.

Полис ОМС, как уточнили в «ведомстве» гарантирует гражданам России бесплатное оказание медицинской помощи по всей территории России при наступлении страхового случая.

Ранее сообщалось, что пропагандисты сообщили о том, что с 2022 года российский паспорт в ОРДЛО можно будет получить в максимально сжатые сроки – за 5 рабочих дней. Однако в этой новости оказалось немало нюансов и подводных камней.

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