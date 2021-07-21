Аваков рассчитывает вернутся во власть: он уже наметил две должности

Экс-глава МВД видит себя премьером или главой Офиса президента

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После того, как министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке многие эксперты и политологи предполагали, что экс-глава МВД не покинет большую политику, а найдет или найдут ему новую должность.

Некоторые эксперты предполагали, что Авакаов может принять участие в выборах мэра Харькова и даже победить в них. В тоже время, похоже, у самого бывшего министра внутренних дел совсем другие амбиции, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в Офисе президента рассказал, что Арсен Аваков рассчитывает вернутся во власть на волне массовых протестов, которые готовят оппоненты президента Владимира Зеленского на осень-зиму. Источник дополняет, что сам экс-министр МВД видит себя только на двух должностях — премьер-министром или Главой Офиса Президента.

«Арсен Аваков рассчитывает на социально-политический кризис, который заставит Зеленского обратиться за помощью к всемогущему функционеру», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в МВД назвали причины отставки Авакова.